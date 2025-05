Cinema a scuola, proposte didattiche: come parlare della settima arte ai giovani? Il seminario gratuito con Valentina Valente

A scuola i film sono usati in genere come strumento tematicamente agganciato a percorsi didattici per presentare o approfondire un argomento e per dare anche spessore umano agli eventi storici. VAI AL SEMINARIO GRATIS

Ma il cinema è prima di tutto una forma espressiva: ha una sua specificità, un suo linguaggio, e per questo – afferma il critico e regista Alain Bergala – “necessita di un apprendistato”. L’acquisizione di tale linguaggio diventa porta di accesso privilegiata alla magia del grande schermo. Bambini e ragazzi vivono oggi immersi nella società dell’immagine, ma, nonostante questo, per molti di loro la scuola potrebbe essere l’unica occasione per una riflessione sul linguaggio cinematografico.

Come possiamo, allora, farci “traghettatori” di un sapere e di un gusto cinematografico presso le generazioni più giovani? Attraverso quali attività si possono portare cioè i giovanissimi spettatori a riflettere sugli elementi che caratterizzano la narrazione filmica (inquadrature, luci, montaggio etc.) per far acquisire loro una prima consapevolezza della ricchezza espressiva della settima arte?

Chi è Valentina Valente

Valentina Valente, esperta di cinema e fotografia, conduce attività di educazione al cinema e ai media nelle scuole collaborando con varie associazioni, tra cui ArteDelContatto Ets. Attualmente è assegnista di ricerca presso l’Università della Tuscia, nonché docente a contratto di Storia del cinema e della fotografia presso l’Università Telematica San Raffaele e del Laboratorio di Fotografia presso l’Università degli studi RomaTre. È stata docente a contratto di Film e Media Education presso la Sapienza Università di Roma e l’Università di Cagliari.

Il seminario gratuito

Questi argomenti saranno al centro del webinar gratuito Il cinema in classe. La classe al cinema. Incontro con Valentina Valente, a cura di Mariarosa Rossitto, in programma per il 20 maggio.

L’incontro sarà arricchito da suggerimenti di film e film d’animazione di qualità e di attività concrete da proporre in classe per costruire un primo percorso di introduzione al linguaggio e all’estetica del cinema.

