Circolari dirigenziali per mezzo Whatsapp, non può essere l’unico canale usato. Esiste il registro elettronico per divulgare le circolari.

I messaggi Whatsapp sono un mezzo comunicativo molto utilizzato nelle nostre scuole, proliferano i gruppi di questo social per whatsappare avvisi, comunicazioni, disposizioni e addirittura circolari. Eppure è bene specificare che le circolari, come per altro gli avvisi o qualsiasi disposizione organizzativa, non possono essere divulgate esclusivamente per modalità Whatsapp, ma principalmente devono essere divulgate attraverso il Registro elettronico o nell’area riservata del sito istituzionale della scuola o, ancora, divulgate tramite l’indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Divulgazione illegittima delle circolari

Il dirigente scolastico che per comodità, utilizza i canali whatsapp per comunicare le circolari, gli avvisi e le disposizioni ai docenti, pensando di non usare primariamente i canali ufficiali della scuola, come per esempio il Registro elettronico o la posta elettronica istituzionale, commette una illegittimità sul piano della divulgazione delle disposizioni di servizio.

In buona sostanza il dirigente scolastico che utilizza unicamente lo strumento di Whatsapp per impartire ordini di servizio o per allegare circolari e avvisi, possiamo dire che utilizza questo canale in modo totalmente sbagliato e illegittimo, proprio per il fatto che i canali ufficiali sono altri e non certamente un gruppo Whatsapp creato semmai per ribadire circolari e comunicazione già veicolate ufficialmente.

Disconnessione e Whatsapp

Nella contrattazione integrativa di Istituto, si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente a staccare la spina con il lavoro una volta terminato il regolare orario di servizio.

Nel CCNL scuola 2019-2021, al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.30 , è scritto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);”.

In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.

È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e/o applicato di segreteria. Inoltre il docente non ha l’obbligo di usare Whatsapp per ricevere messaggistica con la scuola, per cui le eventuali riunioni convocate mezzo Whatsapp o le circolari inviate tramite questo medesimo canale sono da definirsi illegittime.

Utilizzo del Registro Elettronico

Fatte salve le norme sulla disconnessione pattuite in cotrattazione di Istituto tra il dirigente scolastico e la RSU, una interessante nota del MIM del 4 aprile 2025 specifica che il Registro Elettronico debba essere destinato

alla gestione delle attività didattiche da parte dei docenti;

alla presa visione dell’attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie;

alla trasmissione delle comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni, al personale docente e ata, alle famiglie, alle studentesse e agli studenti

ricordando, in modo esplicito, come lo stesso non debba, di conseguenza, essere destinato a servizi commerciali o ad attività non riconducibili alle finalità sopra evidenziate.

Quindi tra le finalità del Registro Elettronico c’è anche quella di potere tramettere comunicazioni istituzionali a tutto il personale e anche agli studenti e alle loro famiglie.