Cittadinanza digitale: verrà istituita la giornata nazionale per il 22 ottobre

Il 22 ottobre potrebbe diventare la Giornata nazionale della cittadinanza digitale: lo prevede un disegno di legge a firma della senatrice Erika Stefani (era stata Ministra delle Autonomie con il Governo Conte 1 e Ministra delle disabilità di Mario Draghi) già approvata dal Senato che nei prossimi giorni sarà discussa dalla Camera.



Il provvedimento ha lo scopo di promuovere l’alfabetizzazione e l’educazione digitale in tutta Italia, in particolare tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

“In occasione della Giornata nazionale – recita il terzo comma dell’articolo 1 del disegno di legge – gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli enti locali e le associazioni possono promuovere, nell’ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte a:

a) sensibilizzare sull’importanza della cittadinanza digitale e dell’educazione all’alfabetizzazione digitale;

b) diffondere informazioni sull’apprendimento della cittadinanza digitale, anche attraverso eventi online che coinvolgano diverse realtà territoriali con la finalità di condividere esperienze positive ed etiche di uso della tecnologia;

c) sviluppare le competenze digitali di bambini e ragazzi attraverso un percorso di consapevolezza e cittadinanza digitale;

d) sviluppare campagne nazionali di sensibilizzazione sulla cittadinanza digitale;

e) sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle forme di odio e violenza online”.

In occasione della Giornata nazionale, potranno anche essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sull’educazione digitale e sulla cittadinanza digitale, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di cittadinanza digitale.

Ovviamente il tutto dovrà essere realizzato con le risorse finanziarie già disponibili: la legge, cioè, non stanzia fondi aggiuntivi per la realizzazione di attività e iniziative collegate con la ricorrenza.