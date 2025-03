Classe indisciplinata, docente si denuda davanti agli alunni e la dirigente lo invita a uscire dall’aula: ricoverato in ospedale

Studenti scioccati a causa del comportamento di un docente: quest’ultimo, un professore di un istituto tecnico in provincia di Novara, durante la lezione, ha improvvisamente iniziato a spogliarsi. Per fortuna i ragazzi hanno avuto la prontezza di avvisare il personale scolastico.

L’intervento dell’alunna

Come riportano La Provincia di Biella e La Stampa, appena il docente ha iniziato a denudarsi, una ragazza ha chiesto di uscire dall’aula per andare in bagno e ha avvisato una collaboratrice scolastica. Questa, a sua volta, ha avvisato la dirigente scolastica, che è intervenuta.

Il fatto è avvenuto lunedì mattina, 17 marzo, in una classe prima, come riporta La Prealpina. L’uomo, di circa 40 anni, nel bel mezzo della lezione di matematica ha iniziato a togliersi prima i pantaloni e poi le mutande. Increduli gli studenti che sono rimasti ammutoliti dopo che in precedenza il docente sembra non stesse riuscendo a mantenere la disciplina nell’aula.

Nessun segnale di disagio da parte del professore

La donna è andata nella classe e ha convinto il docente a rivestirsi e l’uomo ha acconsentito. Sono stati chiamati i Carabinieri e gli operatori del 118. L’uomo è stato quindi portato in ospedale per effettuare una serie di controlli, tenuto conto della stranezza del fatto.

Mai prima d’ora il professore avrebbe dato strani segnali. La preside ha elogiato il comportamento della classe che ha mantenuto la calma in quei momenti. “Per fortuna – dice la preside – col mio intervento la situazione è stata risolta: quando sono entrata l’insegnante era vestito e stava spiegando, e all’invito di uscire ha lasciato subito la classe”.

Il docente, poi, è stato ricoverato in ospedale. Saranno ora gli accertamenti dei sanitari e dei Carabinieri a chiarire quale possa essere stata la causa del comportamento del prof.