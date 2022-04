Collaboratore scolastico che coltivava marijuana a scuola è agli arresti domiciliari; processo per direttissima

Il collaboratore scolastico fermato dalla Polizia Municipale di Eboli a seguito di una operazione antidroga adesso agli arresti domiciliari.

Il collaboratore era finito nei guai dopo che la Polizia municipale aveva scoperto una piantagione di marjuana nel sottotetto della scuola primaria.

Nelle ultime ore è emerso che l’operazione ha portato al sequestro di 2 chili e mezzo di marijuana e di 33 grammi di hascisc.

Secondo quanto riferiscono alcune testate locali, il collaboratore avrebbe dichiarato che la droga era destinata ad uso personale.

E’ probabile che il collaboratore dovrà rispondere non solo del reato di detenzione ma anche per aver utilizzato in modo del tutto improprio un bene pubblico (il sottotetto della scuola).

Il processo dovrebbe essere celebrato per direttissima già nei prossimi giorni.

Al di là degli aspetti penali, la vicenda avrà quasi certamente risvolti anche di tipo disciplinare che potrebbero arrivare fino al licenziamento.