Comandi per docenti e dirigenti: le scadenze per l’a.s. 2021/22

Come ogni anno il Ministero dell’Istruzione ha emanato le disposizioni sui comandi del personale docente e dei dirigenti scolastici per l’a.s. successivo.

Per il 2021/22, la nota n.22866 del 27 maggio 2021, conferma la quota di docenti per i progetti nazionali prevista dalla L.107 nel limite di 732 unità a carico della dotazione organica di potenziamento, poi ripartita sugli Uffici Scolastici Regionali. Le altre assegnazioni sono destinate agli Enti di prevenzione del disagio psico-sociale (100 unità) e alle associazioni professionali che svolgono, per loro finalità, formazione e ricerca educativa e didattica (50 unità). Gli incarichi già disposti a supporto del Sistema della formazione italiana nel mondo terminano allo scadere dell’a.s. 2020/2021.

In merito alle scadenze, per le assegnazioni presso enti di prevenzione del disagio psico-sociale il termine è il 10 giugno 2021, mentre per quelle presso ssociazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente la scadenza è il 14 giugno.

Il collocamento in posizione di fuori ruolo comporta, dopo cinque anni continuativi, la perdita di titolarità sull’istituzione scolastica di appartenenza.