Come accrescere le proprie competenze informatiche? Alcuni suggerimenti

In questo articolo parleremo di come poter accrescere le proprie competenze informatiche.

In un’era globalizzata come quella in cui viviamo, è importante non restare indietro ma farsi strada nel mondo della tecnologia acquisendo sempre più competenze. L’evoluzione tecnologica, infatti, è diventata parte integrante della nostra quotidianità e soprattutto della sfera lavorativa, tanto che possedere conoscenze di base è di fatto indispensabile.

In più non si tratta solo di acquisire tali capacità con lo studio e la costanza. Spesso si rivela necessario dimostrare di averle interiorizzate e di saperle mettere in pratica grazie al possesso di certificazioni informatiche riconosciute e spendibili sul mercato.

L’utilità delle certificazioni informatiche in ambito lavorativo

Conseguire un’attestazione delle proprie competenze informatiche è fondamentale innanzitutto per i professionisti che vogliono crescere e ampliare il proprio CV. Per non parlare di coloro che vogliono partecipare a concorsi pubblici (es. per il personale ATA e docente) e aumentare il proprio punteggio in graduatoria.

Esiste un’ampia gamma di certificazioni informatiche, nate proprio per adattarsi al contesto globale attuale, sempre più improntato sul digital. Per capire quale tipologia scegliere bisogna analizzare il proprio percorso lavorativo e comprendere quali argomenti potrebbero tornare maggiormente utili.

Come conseguire una certificazione informatica

Gli Enti autorizzati al rilascio di tali certificazioni sono ormai innumerevoli, dunque bisogna valutare attentamente gli accreditamenti ministeriali posseduti e i vantaggi offerti.

ICOTEA è un Istituto Universitario accreditato dal MIUR, autorizzato al rilascio di certificazioni informatiche valide e spendibili nel mondo del lavoro e nei concorsi pubblici. Gli iscritti possono collegarsi alla piattaforma e-learning attiva 24/7 e completare il proprio percorso di formazione a distanza, seguendo le lezioni quando e dove vogliono.

ICOTEA eroga le seguenti certificazioni informatiche:

Per scoprire tutti i vantaggi economici riservati agli iscritti di ICOTEA, visita il sito scrivi una mail a [email protected] per ricevere maggiori informazioni.

PUBBLIREDAZIONALI