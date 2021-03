Come condurre un circle time in classe? L’insegnante facilitatore di gruppo

Come condurre un Circle Time? Il Circle Time è un metodo di lavoro efficace, per aumentare la vicinanza emotiva e per risolvere i conflitti, ampiamente conosciuto a livello teorico. Spesso accade che esso non venga utilizzato dagli insegnanti perché manca l’esperienza concreta di tale metodo e, dunque, risulta difficile sperimentarsi come conduttori. (VAI AL CORSO)

Il Circle Time, ideato nell’ambito della psicologia umanistica e diffusamente adoperato negli approcci di classbuilding e di teambuilding, è la tecnica per la quale i componenti di un gruppo si dispongono a cerchio, così che ciascuno possa avere l’attenzione di tutti e sia messo in condizione di comunicare con gli altri in modo completamente paritario.

Un metodo, quindi, che stimola l’inclusione, anche nella sua forma alunno-docente, dato che l’insegnante, conduttore del cerchio, è seduto accanto ai bambini o ai ragazzi, partecipando delle stesse dinamiche.

L’insegnante, col ruolo di conduttore e facilitatore di gruppo, dovrà mediare i confronti, guidando gli alunni verso l’argomentazione dei propri punti di vista, anche quando sono estremamente divergenti, e verso l’espressione serena delle emozioni, anche quando sono di astio o di rammarico.

I vantaggi nell’uso del Circle Time in classe sono strettamente legati alla costruzione di un clima positivo, propositivo, di ascolto, funzionale al potenziamento delle abilità sociali degli alunni e delle competenze di cittadinanza, per tradurre le conflittualità in opportunità di crescita.

