Come fare didattica moderna ed efficace: DIRETTA con Daniele Manni e Salvatore Giuliano

La scuola italiana non solo sta al passo con i tempi, ma sforna progetti didattici al top che il mondo non può fare altro che mettere in risalto di tanto in tanto.

E’ vero che da alcuni punti di vista con il digitale in Italia fatica ad affermarsi a scuola, ma ciò non toglie che tantissime scuole, soprattuto se guidate da dirigenti scolastici oculati, riescono a portare ad innovare la didattica di casa nostra. E questo grazie anche al lavoro di tantissimi docenti che si spendono in prima persona per alzare il livello di apprendimento per i loro studenti.

Come nel caso di Daniele Manni, docente di imprenditorialità e informatica all’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, primo docente italiano a vincere il prestigioso ed internazionale “Global Teacher Award”.

E il professore Manni sarà l’ospite della puntata di giovedì 29 ottobre di Tecnica della Scuola Live, prevista in diretta su Facebook e YouTube a partire dalle ore 16. Insieme al vincitore del prestigioso premio ci sarà Salvatore Giuliano, ex sottosegretario all’Istruzione e dirigente scolastico dell’ITI Ettore Majorana di Brindisi, una scuola che sotto la sua guida “mastica” l’innovazione.

Ad intervistare i due ospiti il direttore de La Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani. Conduce il giornalista Fabrizio De Angelis.

