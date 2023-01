Come fare un dibattito in classe sulla parità di genere? I libri da cui i docenti possono partire per generare una discussione

Come fare un dibattito in classe sulla parità di genere? I libri...

Spesso non è facile, da docenti, intavolare una discussione su tematiche scottanti e complesse come potrebbe essere la parità e le discriminazioni di genere: da dove partire? Cosa può essere considerato uno spunto per generare dibattito? ISCRIVITI AL CORSO GRATIS

Proprio sui banchi di scuola, già dalla scuola dell’infanzia, si impara a relazionarsi con i propri compagni. La parità di genere ha a che fare con gesti, parole, comportamenti, atteggiamenti: imparare a non discriminare gli altri sulla base del genere è una parte cruciale dell’educazione e della formazione come “persone” a tutto tondo di ogni bambino e di ogni bambina, di cui sono responsabili sia i genitori sia la scuola.

Risulta cruciale anche estirpare il prima possibile eventuali atteggiamenti discriminanti già introiettati, magari in modo inconsapevole, dai più giovani, in modo da evitare che sfocino in gesti ancora più gravi.

Questo processo può essere senz’altro facilitato prendendo come esempio un personaggio della letteratura per ragazzi, con cui i più piccoli possano immedesimarsi o a cui possano ispirarsi.

Su questi temi il webinar gratuito A scuola di parità. Libri e spunti per discutere in classe della parità di genere a cura di Mariarosa Rossitto e di Maria Scoglio, sceneggiatrice e autrice tv che collabora con la Fondazione Telethon, Cristina Sivieri Tagliabue giornalista e direttrice responsabile de “La Svolta” e Silvia Salis, atleta olimpionica prima donna eletta Vice Presidente Vicario del Coni, previsto per il 27 gennaio, in collaborazione con Salani Editore.

