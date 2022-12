Come gestire i problemi di comportamento a scuola? Il docente tutor di cui parla Valditara si occuperà anche di questo?

Ad ogni docente capita di trovarsi alle prese con studenti con problemi di comportamento. Secondo quanto ha affermato di recente il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sta per essere introdotta la figura del docente tutor “per gli alunni più indietro”, con stipendi più alti e una formazione pedagogica e psicologica. Questi insegnanti si occuperanno anche di problemi comportamentali o solo di alunni con scarso rendimento? VAI AL CORSO

In attesa di capire cosa ha in serbo per la scuola Valditara, bisogna sottolineare che riuscire a gestire i comportamenti esplosivi della classe e dei singoli alunni, in classi sovraffollate ed in contesti scolastici caratterizzati da carichi di lavoro stremanti (tanto per i docenti, quanto per gli alunni) oggi rappresenta una necessità primaria di ogni insegnante. Sia esso un docente di scuola dell’infanzia, di primaria o di secondaria.

Tanto deve essere fatto sul versante della prevenzione, della reazione e soprattutto della comunicazione con i propri alunni.

Il corso

Su questi argomenti il corso Gestione dei problemi comportamentali, a cura di Marco Catania, in programma dal 13 gennaio.

Obiettivo del corso è riuscire a fornire al docente strumenti pratici e pragmatici di modifica comportamentale degli alunni e buone prassi da seguire in classe per la riduzione dei comportamenti problematici.

Il corso è caratterizzato da una metodologia attiva e partecipativa che richiederà al docente di mettere in pratica (da un incontro all’altro) le strategie analizzate così da poter avere un feedback costante rispetto alla corretta messa in atto delle strategie.

