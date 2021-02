Come gestire lo stress da DAD e da COVID

Come gestire lo stress causato dal Covid e dall’uso prolungato della didattica a distanza (DaD)? L’ultimo anno è stato estremamente faticoso per tutti. Non solo fisicamente, non tanto per i limiti sanitari e le distanze geografiche. Lo è stato innanzitutto per l’impatto psicologico della pandemia. (VAI AL CORSO)

Per l’avere dovuto convivere da marzo 2020 con la paura di ammalarsi, di perdere la vita, di perdere i propri cari. Per avere dovuto rinunciare a godere della vicinanza fisica con i non conviventi, per il timore di condividere spazi con altre persone, per il rischio di perdere provvisoriamente o definitivamente il lavoro.

A questo naturalmente si aggiunge la sfida continua posta dallo smart working, che per gli insegnanti vuol dire didattica a distanza, ma anche lo stare in aula con il distanziamento fisico, il dovere ripensare il proprio modo di insegnare e di stare in relazione con gli studenti.

In sintesi, l’ultimo anno è stato enormemente stressante. Essere stressati vuol dire essere sottoposti per un tempo più o meno prolungato a stimoli che invitano fortemente ad una reazione. Il meccanismo naturale dello stress ha una funzione protettiva per l’organismo, ci induce ad agire per modificare la situazione e consentirci di tornare ad un equilibrio (Selye, 1956). Eppure, a volte, finiamo per ammalarci!

Le strategie per gestire lo stress

Ognuno adotta le strategie di gestione dello stress che conosce, quelle che ha imparato dagli altri, quelle che ha sperimentato da solo. Non tutte funzionano, non nello stesso modo, non sempre.

L’esito può essere positivo, in termini di capacità di rispondere adeguatamente ai tanti stimoli stressanti, con la conseguente possibilità di proteggere la propria salute, fisica, emotiva e mentale.

Cosa capita però quando le strategie non funzionano? Quando lo stress continua a metterci alla prova e consuma le nostre risorse? Rischiamo di bruciarci: il burnout è per l’INAIL (2015), la “sindrome da stress lavorativo cronico di colui che vive una condizione di esaurimento fisico ed emozionale, mostra un atteggiamento distaccato e apatico verso il lavoro e nei rapporti interpersonali e sperimenta una sensazione d’inefficacia professionale con conseguente riduzione della produttività”.

Cosa fare allora?

