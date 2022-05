Come gestire un alunno ‘difficile’ e una classe ‘indisciplinata’?

Come gestire una classe rumorosa o indisciplinata? Come fare con alunni difficili? Come gestire i problemi comportamentali? A seguire la proposta formativa della Tecnica della Scuola. Il corso guida all’acquisizione di strategie di modifica comportamentale e di gestione efficace della classe tramite esercitazioni mirate alla padronanza di strumenti pragmatici da utilizzare in classe. VAI AL CORSO

Riuscire a gestire i comportamenti esplosivi della classe e dei singoli alunni, in classi sovraffollate ed in contesti scolastici caratterizzati da carichi di lavoro stremanti (tanto per i docenti, quanto per gli alunni) oggi rappresenta una necessità primaria di ogni insegnante. Sia esso un docente di scuola dell’infanzia, di primaria o di secondaria.

Il corso

Su questi argomenti il corso Gestione dei problemi comportamentali, a cura di Marco Catania, in programma dal 7 giugno.

Obiettivo del corso è riuscire a fornire al docente strumenti pratici e pragmatici di modifica comportamentale degli alunni e buone prassi da seguire in classe per la riduzione dei comportamenti problematici.

Il corso è caratterizzato da una metodologia attiva e partecipativa che richiederà al docente di mettere in pratica (da un incontro all’altro) le strategie analizzate così da poter avere un feedback costante rispetto alla corretta messa in atto delle strategie.