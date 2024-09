Come insegnare a leggere? Come sviluppare anche il piacere di farlo? Ecco un percorso per i docenti interessati

Come insegnare a leggere? Come sviluppare anche il piacere di farlo? Ecco...

Insegnare a leggere richiede un approccio graduale e coinvolgente. Inizia con testi semplici e vicini agli interessi degli studenti, promuovendo la lettura condivisa e discussioni. Ma come si fa una vera e propria educazione linguistica alla scuola primaria? VAI AL CORSO

Quali punti tematici?

1. Costruire ed educare le abilità comunicative (il parlato e l’ascolto).

2. L’avventura del leggere e dello scrivere: l’acquisizione delle abilità di letto-scrittura.

3. Insegnare la comprensione dei testi ed apprendere strategie di lettura efficaci.

4. Imparare a scrivere testi diversi con la collaborazione tra pari.

5. Ragionare di grammatica/una grammatica che fa ragionare, l’approccio attivo alla grammatica.

6. Valutare il percorso in ottica formativa, la valutazione come risorsa per l’apprendimento.

Su cosa i docenti possono riflettere?

1. Le abilità linguistiche orali nella comunità scolastica costruite attraverso l’esperienza dei diversi usi della Lingua e la predisposizione di ambienti sociali di apprendimento strutturati per il dialogo, l’interazione in piccolo e grande gruppo, la ricerca e alla costruzione di significati, la condivisione di conoscenze, il riconoscimento di punti di vista diversi e la loro negoziazione.

2. L’apprendimento della letto-scrittura come abilità di base per l’accesso all’universo della Lingua, a partire dalle diverse conoscenze e teorie linguistiche dei bambini per pervenire al codice formale condiviso in ottica costruttiva e collaborativa.

3. La lettura autonoma di testi di diverso tipo, sia per il “piacere di leggere” sia per ricercare informazioni utilizzando efficaci strategie di lettura adeguate allo scopo. Le diverse tipologie di sintesi del testo: riassunti, sintesi, schemi e mappe. La collaborazione tra pari come elemento facilitante.

4. La scrittura autonoma e collaborativa di testi diversi per scopi e destinatari, comprendendone l’organizzazione testuale, attivando abilità di progettazione e revisione per la correttezza e la coesione del testo.

5. La riflessione attiva sulle strutture e sui meccanismi di funzionamento della Lingua per scoprirne le regole ed usarle in modo consapevole, seguendo la chiave del significato.

6. La valutazione formativa ed i suoi strumenti che permettono di migliorare sia l’insegnamento che l’apprendimento.

Quali competenze?

Riflettere criticamente sulle proprie modalità di insegnamento rilevandone i punti di debolezza ed individuando strategie di miglioramento.

Predisporre, in aggiunta alla lezione frontale, un’offerta articolata di situazioni collaborative che rendano attivo e costruttivo l’apprendimento.

Attivare il potenziale motivazionale e le risorse personali degli alunni, favorendo il loro coinvolgimento attivo nelle situazioni didattiche di gruppo classe e piccolo gruppo.

Impostare correttamente tecniche didattiche diverse che favoriscano il processo di insegnamento apprendimento.

Attivare tecniche di valutazione formativa per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento.

Il corso

Su questi argomenti il corso L’educazione linguistica nella scuola primaria, in programma dal 1° ottobre, a cura di Riccarda Viglino.

Il corso intende affrontare il tema dell’Educazione Linguistica nella Scuola Primaria da un punto di vista didattico. Prendendo in esame i diversi aspetti della formazione linguistica che a scuola vengono sviluppati, si forniranno esempi di percorsi didattici e di attività, significativi per il processo di insegnamento apprendimento in un’ottica attiva e costruttiva. L’ultimo modulo del corso affronta il tema della valutazione formativa, la valutazione che aiuta e struttura l’apprendimento.

Il corso si propone di:

1. Riflettere sugli ambiti di sviluppo dell’educazione linguistica

2. Individuare percorsi di lavoro per ciascuno di essi

3. Riflettere sulla valenza della valutazione formativa come occasione di apprendimento

LA CARTA DOCENTE È TEMPORANEAMENTE SOSPESA FINO A META' SETTEMBRE

Puoi comunque iscriverti ai nostri corsi webinar inviando una richiesta a [email protected], specificando titolo del corso, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e cellulare. Ci invierai il buono in seguito, quando la piattaforma verrà riattivata.

