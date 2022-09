Come insegnare a un bambino a studiare? Se gli insuccessi sono causa della mancanza di un apprendimento personalizzato

Come insegnare a un bambino a studiare? Se gli insuccessi sono causa...

Capita spesso agli insegnanti di trovare, nel loro percorso professionale, alunni che sembrano non riuscire a studiare o ad apprendere. Spesso, purtroppo, non si sa come agire di fronte a questi casi: a volte occorrerebbe concentrarsi sul metodo di studio seguito dall’alunno. VAI AL CORSO

Ogni alunno ha delle proprie peculiari capacità cognitive e una tendenza a seguire un certo stile di apprendimento. Non si può, quindi, pretendere di insegnare a tutti allo stesso modo. L’insegnamento non può prescindere dalla conoscenza del nostro organo pensante e di conseguenza dalle sue modalità di funzionamento sia in termini fisiologico-cognitivi (teorie cognitiviste) che mentali (teorie della mente).

Un apprendimento personalizzato risulta utile per ogni alunno che si trova in difficoltà e che racimola insuccessi scolastici. A volte, infatti, cambiando modo di approcciarsi allo studente e aiutandolo a trovare il modo migliore, secondo le sue caratteristiche, di studiare, la situazione può essere ribaltata.

Bisogna così valorizzare le differenze degli alunni-persone in un’ottica fenomenologica e metacognitiva. Ma, prima di fare ciò, occorre avere gli strumenti atti a riconoscerle, facendo attenzione alle operazioni mentali implicate nello studio: attenzione, memorizzazione e riflessione.

Ovviamente, tutto ciò è imprescindibile nel caso di alunni con disfunzioni cognitive (handicap non gravissimi) o con BES.

