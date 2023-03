Come organizzare un viaggio da soli

È una buona idea iniziare a decidere se ne avete bisogno. Spesso è più facile e piacevole viaggiare con l’aiuto di un tour operator o di un’agenzia di viaggi. L’acquisto dei biglietti, la ricerca dell’alloggio, del cibo e di un itinerario interessante sarà più facile facendo la creazione di mappe concettuali che vi permettono di pianificare bene il vostro viaggio. Alcuni sostengono che sia molto più costoso di un viaggio pianificato autonomamente, ma la differenza di costo è spesso trascurabile.

Se siete abituati a fare tutto da soli e vi piace avere il controllo, troverete molto più piacevole e interessante pianificare il vostro viaggio. Grazie alla completa libertà di scelta dell’itinerario, potrete intraprendere un viaggio unico che nessun altro tour operator può offrirvi.

Iniziare a pianificare il vostro viaggio

1) Pensate a una città o a un Paese che desiderate visitare da tempo. Poi fate un elenco di tutti i luoghi interessanti da visitare. Una mappa, i blog di viaggio e i numerosi siti web di viaggi possono aiutarvi a farlo.

2) Trovate un posto dove alloggiare. A seconda delle condizioni della vostra destinazione, può essere un hotel, un ostello o un appartamento/camera airbnb. Scegliete in base alle vostre preferenze e al vostro budget. Considerate la vicinanza al centro città e alle attrazioni locali. Se avete intenzione di rimanere nello stesso luogo per un lungo periodo di tempo, una posizione tranquilla vicino a uno specchio d’acqua o a un parco è una buona scelta. Svegliarsi e fare colazione in un luogo con una bella vista è due volte più piacevole.

3) Correggere l’elenco dei luoghi. Controllate gli orari di apertura dei musei per avere un itinerario più chiaro. Sarebbe un peccato scoprire che una mostra è chiusa proprio nel giorno che avevate programmato. Inoltre, le città hanno spesso feste e fiere stagionali, oltre a festival locali. In quasi tutti i Paesi ci sono siti web per turisti che si occupano di questi eventi. Includeteli nel vostro programma, così potrete vedere le usanze di un altro Paese dall’interno e vivere un’esperienza unica.

4) Aggiungere etichette sulla mappa con le località selezionate utilizzando Google.Maps. Il percorso sarà più chiaro e sarà più facile navigare e, se necessario, regolare l’ordine e i tempi degli spostamenti. Se alcuni luoghi sono troppo lontani, scomodi da raggiungere o costosi, è meglio eliminarli o sostituirli con altri di interesse.

5) Acquistate i biglietti aerei il prima possibile, preferibilmente con mezzo anno di anticipo. Più la data è vicina, più saranno costosi, soprattutto durante la stagione. È inoltre meglio prenotare i biglietti per gli spostamenti con almeno un mese di anticipo, per evitare di trovarsi nei guai quando all’improvviso ci si ritrova senza un aereo per raggiungere la destinazione successiva.

Un Viaggio Senza Nessun Programma

Questo approccio funziona meglio. Se il viaggio è lungo (un mese o due) e se si viaggia in bassa stagione. Avete in mano lo stesso itinerario, programmato per date. Si prenotano i voli e i treni nazionali, modificando il programma se necessario. Si prenota l’alloggio all’arrivo/arrivo in base a date note e non fluttuanti.

E poi navigate a livello locale: in un posto dove vorrete restare più a lungo, in un altro dove vorrete andarvene prima. Non fissatevi su scelte specifiche di alloggio prima del viaggio. Portate con voi le nostre recensioni “Dove alloggiare” per ogni destinazione. Prenotate l’alloggio al punto successivo dell’itinerario, quando conoscete la data esatta di partenza/arrivo. Spesso è necessario prenotare “oggi per domani”, quindi questo approccio non funziona in alta stagione. Gli alloggi saranno “il meglio del peggio” o costosi. Fuori stagione, invece, potreste essere in grado di prenotare ottime sistemazioni con buoni sconti.

Sappiate che dovrete dedicare un po’ di tempo alla ricerca e alla prenotazione di un alloggio in loco. Quindi, se viaggiate per non più di tre settimane, è meglio che vi assicuriate di finalizzare il vostro itinerario con attenzione.

Conclusioni

Non abbiate paura di viaggiare da soli! Ricordate che non potete prevedere tutto, ma se fate una mappa concettuale del vostro viaggio, la vostra vacanza sarà molto meglio pianificata. Potrete vedere e conoscere tutto sul posto. Tutti i punti sopra elencati sono sufficienti per organizzare il vostro viaggio da soli.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO