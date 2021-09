Come ripartire con le attività didattiche in presenza, il punto di vista della pedagogia

La ripresa delle lezioni e delle attività didattiche comporta certamente non pochi problemi legati alla sicurezza e alla necessità di ridurre il più possibile i rischi di contagio.

Ma il rientro in presenza, soprattutto nella scuola secondaria e in quella di secondo grado in particolare, richiede la massima attenzione possibile anche a temi di carattere psicologico e pedagogico.

Non si può rientrare in classe trascurando il fatto che molti studenti, dal marzo 2020 ad oggi, sono entrati in classe in modo episodico ed occasionale.

E anche nelle scuole del primo ciclo la frequenza in presenza non è stata sempre regolare e continuativa.

Proprio di questo parliamo nell’intervista con la professoressa Elisabetta Nigris, docente presso l’Università Bicocca di Milano.

Molto interessante è il punto di vista della pedagogista su un punto: cosa fare e come comportarsi quest’anno con gli studenti nei primissimi giorni di scuola.