Come si prende la lode alla Maturità? Ecco cosa dice l’Ordinanza

Come riuscire ad ottenere la lode alla Maturità 2025? Quali requisiti per gli studenti che possono prendere il voto massimo? A rispondere ai dubbi di genitori e studenti, come abbiamo scritto, è utile leggere l’Ordinanza Ministeriale sulla Maturità di quest’anno, pubblicata lo scorso marzo.

Cosa dice la normativa

All’articolo 28, al comma 5, c’è scritto che: “la commissione/classe all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe.

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d’esame.

Commissioni e valutazioni

Come prassi, le Commissioni d’esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e da tre commissari interni all’istituzione scolastica appartenenti al Consiglio di Classe.

La valutazione finale della maturità si calcola facendo la somma dei crediti del triennio – dati dalla media di ciascun candidato – e il punteggio di ciascuna prova d’esame. Le due prove scritte e il colloquio orale vengono valutati fino a un massimo di 20 punti ciascuno (20+20+20=60), mentre il voto massimo derivante dai crediti, acquisiti nell’ultimo triennio delle superiori, è 40 (quindi: 60+40=100).

Il voto massimo che si può prendere all’esame di Stato è pari a 100 centesimi (con possibilità di assegnare la lode solo in presenza di medie di voto molto assai alte e acquisite sempre negli ultimi tre anni), mentre il voto minimo equivale a 60 centesimi.