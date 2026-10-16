Come stanno davvero i docenti? Come prevenire il disagio giovanile? Il Progetto europeo Erasmus+ Scuola completamente gratuito

Dalle crisi d’ansia prima di una verifica all’isolamento di uno studente, fino agli episodi di bullismo, demotivazione e conflitti con le famiglie, gli insegnanti affrontano quotidianamente dinamiche complesse che richiedono ascolto e strumenti mirati oltre alle sole competenze didattiche. Riconoscere tempestivamente i primi segnali di disagio emotivo e relazionale è fondamentale per intervenire in modo appropriato ed evitare l’aggravarsi delle difficoltà, prevenendo fenomeni come l’abbandono scolastico e l’esclusione sociale.

In cosa consiste il progetto

Per offrire un supporto concreto a queste sfide nasce il progetto “Psychology Literacy for Educators – Competenze psicologiche per i docenti”, un percorso formativo online e completamente gratuito sostenuto dal programma europeo Erasmus+.

L’iniziativa mette a disposizione dei docenti dieci video lezioni in lingua italiana, fruibili in totale autonomia secondo i propri tempi e corredate da materiali di approfondimento e test di verifica scaricabili e consultabili anche in seguito. Il percorso mira a fornire risorse pratiche per comprendere meglio le dinamiche di classe e gestire le criticità quotidiane con maggiore consapevolezza.

Il programma approfondisce tematiche di grande attualità per la vita scolastica: dalla prevenzione del bullismo e della violenza alla gestione dell’ansia e del ritiro sociale, fino alla comunicazione con le famiglie e ai processi di integrazione e inclusione. Grazie al contatto quotidiano con gli studenti, gli insegnanti svolgono un ruolo decisivo nel cogliere precocemente i campanelli d’allarme e nell’attivare i giusti percorsi di sostegno, agendo in ottica preventiva senza mai sostituirsi ai professionisti specializzati.

Gli obiettivi

Oltre all’impatto positivo sugli alunni, l’iniziativa pone al centro il benessere lavorativo dei docenti, chiamati a gestire responsabilità emotive ed educative impegnative. Dotarsi di competenze psicologiche di base aiuta ad affrontare con più serenità le situazioni complesse, a rafforzare la qualità delle relazioni con la classe e a costruire un ambiente scolastico più inclusivo e resiliente. La partecipazione è totalmente libera e senza costi, offrendo un’opportunità di aggiornamento flessibile e a misura d’insegnante.