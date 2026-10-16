Come stanno davvero i docenti? Come prevenire il disagio giovanile? Il Progetto europeo Erasmus+ Scuola completamente gratuito

Dalle crisi d’ansia prima di una verifica all’isolamento di uno studente, fino agli episodi di bullismo, demotivazione e conflitti con le famiglie, gli insegnanti affrontano quotidianamente dinamiche complesse che richiedono ascolto e strumenti mirati oltre alle sole competenze didattiche. Riconoscere tempestivamente i primi segnali di disagio emotivo e relazionale è fondamentale per intervenire in modo appropriato ed evitare l’aggravarsi delle difficoltà, prevenendo fenomeni come l’abbandono scolastico e l’esclusione sociale.
Per offrire un supporto concreto a queste sfide nasce il progetto “Psychology Literacy for Educators – Competenze psicologiche per i docenti”, un percorso formativo online e completamente gratuito sostenuto dal programma europeo Erasmus+.
L’iniziativa mette a disposizione dei docenti dieci video lezioni in lingua italiana, fruibili in totale autonomia secondo i propri tempi e corredate da materiali di approfondimento e test di verifica scaricabili e consultabili anche in seguito. Il percorso mira a fornire risorse pratiche per comprendere meglio le dinamiche di classe e gestire le criticità quotidiane con maggiore consapevolezza.
Il programma approfondisce tematiche di grande attualità per la vita scolastica: dalla prevenzione del bullismo e della violenza alla gestione dell’ansia e del ritiro sociale, fino alla comunicazione con le famiglie e ai processi di integrazione e inclusione. Grazie al contatto quotidiano con gli studenti, gli insegnanti svolgono un ruolo decisivo nel cogliere precocemente i campanelli d’allarme e nell’attivare i giusti percorsi di sostegno, agendo in ottica preventiva senza mai sostituirsi ai professionisti specializzati.
Oltre all’impatto positivo sugli alunni, l’iniziativa pone al centro il benessere lavorativo dei docenti, chiamati a gestire responsabilità emotive ed educative impegnative. Dotarsi di competenze psicologiche di base aiuta ad affrontare con più serenità le situazioni complesse, a rafforzare la qualità delle relazioni con la classe e a costruire un ambiente scolastico più inclusivo e resiliente. La partecipazione è totalmente libera e senza costi, offrendo un’opportunità di aggiornamento flessibile e a misura d’insegnante.