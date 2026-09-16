Corri la Vita 2026 al via a Firenze: Erasmus+ ha la sua squadra ufficiale, è possibile iscriversi entro il 27 settembre

Tra dieci giorni Firenze accoglierà la più grande manifestazione sportiva e solidale d’Italia: Corri la Vita 2026. La comunità Erasmus+ sarà presente con la propria squadra ufficiale, pronta a correre per sostenere lo sport, la ricerca e la solidarietà. È ancora possibile unirsi al gruppo Erasmus+: le iscrizioni alla squadra, gestite dall’Agenzia Erasmus+ INDIRE, restano aperte fino a domenica 27 settembre e chi vorrà potrà partecipare alla corsa benefica tra le vie del capoluogo toscano, fino al traguardo in Piazza della Signoria.

L’appuntamento

L’appuntamento è fissato per le 9.15 al Piazzale Lincoln, nel Parco delle Cascine di Firenze, da cui prenderà il via l’evento benefico che ogni anno richiama decine di migliaia di partecipanti da tutta Italia e da vari Paesi europei.

L’evento si svolge durante la Settimana europea dello Sport, l’Agenzia Erasmus+ INDIRE partecipa per l’ottavo anno e rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame tra il mondo dello sport e dell’istruzione in chiave europea, valorizzando le esperienze dei protagonisti Erasmus. La manifestazione prevede la raccolta fondi per la cura e la prevenzione del tumore al seno; un aspetto che avvicina la corsa ai valori di inclusione e solidarietà del Programma. L’Agenzia Erasmus+ INDIRE partecipa con la squadra Erasmus, ai nastri di partenza con studenti, discenti adulti, insegnanti, professori, dirigenti con un’esperienza – passata, presente o futura – in Erasmus+; per rendere visibile una comunità viva e coinvolta, capace di unire esperienze locali e internazionali. Nell’occasione verrà assegnato il premio Erasmus al miglior classificato della squadra Erasmus alla corsa.

Come partecipare

La mattina dell’evento sarà presente un’area Erasmus+ alla partenza della corsa nel Parco de Le Cascine, nel Piazzale Lincoln, con lo staff dell’Agenzia a disposizione dalle 8 di mattina per conoscere le opportunità Erasmus+ e ricevere alcuni gadget del Programma.

Per partecipare nella squadra Erasmus occorre: