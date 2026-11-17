Sono 123 gli studenti che hanno scritto “The Erasmus+ Generation for the Earth”, il documento presentato il 17 novembre ad Antalya, durante la COP31. Il testo, nato da un incontro a Roma promosso dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE con la Fondazione Earth Day Italia, sarà consegnato al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.
Il Manifesto è frutto del lavoro di una comunità proveniente da 20 Paesi europei e da atenei italiani, riunita a Villa Borghese il 16 e 17 aprile 2026. Gli studenti hanno condiviso esperienze e preoccupazioni sulla crisi climatica, elaborando una visione per il 2050 che lega l’ambiente a istruzione, lavoro, libertà di movimento e partecipazione democratica. Il documento si articola in quattro assi: partecipazione attiva, istruzione e lavoro, ruolo dell’Europa nel mondo, costruzione del futuro. Per Flaminio Galli, direttore generale di INDIRE, “oggi portiamo alla COP31 il risultato di quel lavoro”.
Tra le priorità figurano l’educazione climatica fin dalla prima infanzia, percorsi formativi che sviluppino il pensiero critico e progetti che colleghino l’apprendimento alla vita delle comunità. I giovani chiedono città più verdi, economia circolare e una rete ferroviaria europea accessibile e integrata. Sul fronte del lavoro, indicano condizioni più eque, trasparenza delle retribuzioni, attenzione al benessere psicologico e parità di genere, insieme a un Erasmus+ più inclusivo, con procedure semplificate e più opportunità per chi incontra ostacoli economici, sociali o legati alla disabilità.
Sul clima la richiesta è netta: impegni verificabili e vincolanti, con incentivi, controlli indipendenti e conseguenze effettive per istituzioni e imprese inadempienti. Pichetto Fratin sottolinea che “il futuro delle politiche climatiche riguarda innanzitutto le nuove generazioni” e assicura l’impegno a tradurre le aspirazioni dei giovani in azioni concrete. Nell’appello finale gli studenti chiedono a decisori europei e nazionali leggi, risorse e tempi certi.