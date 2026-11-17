Sono 123 gli studenti che hanno scritto “The Erasmus+ Generation for the Earth”, il documento presentato il 17 novembre ad Antalya, durante la COP31. Il testo, nato da un incontro a Roma promosso dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE con la Fondazione Earth Day Italia, sarà consegnato al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Da Villa Borghese alla COP31

Il Manifesto è frutto del lavoro di una comunità proveniente da 20 Paesi europei e da atenei italiani, riunita a Villa Borghese il 16 e 17 aprile 2026. Gli studenti hanno condiviso esperienze e preoccupazioni sulla crisi climatica, elaborando una visione per il 2050 che lega l’ambiente a istruzione, lavoro, libertà di movimento e partecipazione democratica. Il documento si articola in quattro assi: partecipazione attiva, istruzione e lavoro, ruolo dell’Europa nel mondo, costruzione del futuro. Per Flaminio Galli, direttore generale di INDIRE, “oggi portiamo alla COP31 il risultato di quel lavoro”.

Scuola, città e lavoro

Tra le priorità figurano l’educazione climatica fin dalla prima infanzia, percorsi formativi che sviluppino il pensiero critico e progetti che colleghino l’apprendimento alla vita delle comunità. I giovani chiedono città più verdi, economia circolare e una rete ferroviaria europea accessibile e integrata. Sul fronte del lavoro, indicano condizioni più eque, trasparenza delle retribuzioni, attenzione al benessere psicologico e parità di genere, insieme a un Erasmus+ più inclusivo, con procedure semplificate e più opportunità per chi incontra ostacoli economici, sociali o legati alla disabilità.

Impegni vincolanti sul clima

Sul clima la richiesta è netta: impegni verificabili e vincolanti, con incentivi, controlli indipendenti e conseguenze effettive per istituzioni e imprese inadempienti. Pichetto Fratin sottolinea che “il futuro delle politiche climatiche riguarda innanzitutto le nuove generazioni” e assicura l’impegno a tradurre le aspirazioni dei giovani in azioni concrete. Nell’appello finale gli studenti chiedono a decisori europei e nazionali leggi, risorse e tempi certi.