Come sviluppare la cittadinanza attiva? Organizzare e pianificare progetti di educazione civica

Le attività di Educazione Civica a scuola sono ormai comuni. Ma come sono organizzate? Come si integrano con gli altri insegnamenti e le abitudini degli alunni? Come vengono valutate? Dopo i primi tempi di sperimentazione è bene, per gli insegnanti coinvolti, avere bene in mente risposte a tutte queste domande e saper attuare metodi per progettare queste attività e superare eventuali difficoltà emerse.

La novità nell’approccio all’Educazione civica consiste in una habitus mentale diverso, che pone l’insegnante di fronte alla necessità di osservare in itinere, valutare e documentare qualcosa che non è più un’attività disciplinare e sommativa, ma collegiale e formativa.

In questo contesto sono numerose le problematiche che gli insegnanti si pongono nella valutazione di questa disciplina trasversale. In primo luogo che rapporto c’è fra il voto collegiale di Educazione Civica, il voto della materia, legato a un periodo o quello di comportamento?

Il corso

Su questi argomenti il corso Educazione civica: osservare, riprogrammare e valutare le attività, in programma dall’8 settembre, a cura di Rodolfo Marchisio.

Questo percorso vuole accompagnare, in modo dialettico, la progettazione, l’osservazione e la valutazione di attività di Educazione Civica, nel momento della loro (ri)definizione di inizio anno con riflessioni su quanto emerso il primo anno, indicazione di metodi, messa a disposizione di strumenti. Una sfida a ripensare i modi di lavorare e valutare che ci viene dall’Educazione Civica.

Il percorso si articola nei seguenti punti tematici: