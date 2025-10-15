Come sviluppare la resilienza negli adolescenti? Il progetto di Fondazione Paoletti e l’evento a Perugia il 22 ottobre

Il prossimo 22 ottobre, alle ore 11:00, è prevista la presentazione ufficiale del progetto nazionale “Prefigurare il Futuro” presso la Sala Rossa del Comune di Perugia. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Patrizio Paoletti e patrocinata dal Comune di Perugia, è stata concepita come un progetto per l’intera comunità educante, rivolto in particolare anche ai dirigenti scolastici. Lo scopo principale è focalizzare l’attenzione sulla salute psicofisica e lo sviluppo della resilienza in adolescenza.

Gli obiettivi

Il progetto si propone di affrontare l’attuale emergenza educativa nell’ambito dell’adolescenza, con l’obiettivo di fronteggiare insieme alla comunità le complessità del momento storico. Gli esperti e gli psicologi che interverranno mirano a sostenere i ragazzi che vivono questa emergenza sia a scuola che in famiglia. Il progetto ha ottenuto l’accreditamento dal Mim (Ministero dell’Istruzione e del Merito), a sottolineare la sua rilevanza nell’ambito educativo nazionale per l’emergenza adolescenza.

L’evento vedrà la partecipazione di numerose figure istituzionali e specialistiche. Tra i relatori figurano l’Assessora all’edilizia scolastica, istruzione e servizi al cittadino, Francesca Tizi, e Marco Grignani, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Azienda USL Umbria 1, con CSM di Perugia e provincia. Interverrà anche il Dottor Federico De Salvo, Psicologo e Psicoterapeuta con delega consiliare al benessere psicologico.

La discussione coinvolgerà inoltre la Vice Presidente della Fondazione Paoletti, Elena Perolfi, e la Dirigente AIS-Assisi International School Fondazione Paoletti, Barbara Piva. Il progetto sarà illustrato nel dettaglio dalla responsabile nazionale, la psicologa e psicoterapeuta Tania Di Giuseppe. L’incontro sarà mediato da Aurora Caporali.

Progetto “Prefigurare il Futuro”, di cosa si tratta?

Prefigurare il Futuro non è solo un progetto. È un’opportunità per restituire alla scuola il suo volto più umano: quello della comunità educante. Iscrivi ora la tua scuola e scopri le 10 chiavi per rendere il cervello più resiliente, a partire dalla più potente di tutte: l’altro.

È un programma interdisciplinare con un approccio neruopsicopedagogico ideato da Fondazione Patrizio Paoletti. Il progetto è monitorato scientificamente con l’Università di Padova, rivolto alle scuole secondarie. Attraverso un approccio scientifico e pedagogico all’avanguardia, allena le competenze emotive e relazionali attraverso le 10 Chiavi della Resilienza.

Vuoi portare questa rivoluzione educativa nella tua scuola?

Prefigurare il Futuro è già stato adottato con più di 4000 persone tra ragazzi, insegnanti e genitori in più di 20 scuole su tutto il territorio italiano. Adesso puoi portarlo anche nella tua.

Il progetto gratuito di Fondazione Patrizio Paoletti

Il progetto “Prefigurare il Futuro”, il primo percorso formativo del genere in Italia, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), mira a rafforzare la comunità educante, includendo studenti, genitori e insegnanti. Promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti, ente filantropico del terzo settore e istituto di ricerca specializzata in neuropsicopedagogiadidattica, il progetto si propone di fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali, trasformando le crisi in vere e proprie opportunità di sviluppo personale e collettivo.

Il percorso è valido solo per le scuole secondarie di secondo grado.

Il percorso per le scuole è completamente GRATUITO e rinnovabile PER TRE ANNI.

Il webinar

Per entrare nell’ottica del progetto si è tenuto un webinar gratuito di presentazione, di cui è possibile ascoltare la registrazione.

Come iscriversi

Le candidature sono aperte anche se i posti sono limitati. Il percorso formativo del primo anno avrà luogo da novembre 2025 a marzo 2026.

Le scuole interessate possono aderire al progetto gratuitamente.

Per ulteriori informazioni e per candidare la propria scuola vai alla pagina: https://fondazionepatriziopaoletti.org/prefigurare-il-futuro-scuola-info/