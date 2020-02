Come vincere una borsa di studio con il Bando Estate INPSieme 2020?

È uscito il Bando Estate INPSieme 2020, puoi contattare Meridiano per iscriverti subito e vincere una borsa di studio da utilizzare per un soggiorno studio in Italia e all’Estero.

Partire lontano da casa per svolgere un viaggio studio all’estero è sempre un’esperienza formativa che permette ai ragazzi di crescere non solo personalmente, entrando in contatto con realtà diverse, ma consente anche di ampliare il proprio bagaglio culturale. Lo stesso vale anche per i ragazzi delle scuole elementari e medie che scelgono di trascorrere una vacanza studio in Italia, praticando sport o altre attività didattiche e formative.

Per poter usufruire di questa borsa di studio è necessario però prima iscriversi la Bando Estate INPSieme, trovate il link diretto collegandovi alla Home Page di Meridiano https://www.meridianoinps.net/.

A Roma, Meridiano è il tour operator accreditato INPS e fornitore ufficiale di viaggi per gli Enti Pubblici.

Tutti i ragazzi figli di pensionati e dipendenti della Pubblica Amministrazione hanno la possibilità di partecipare al bando e di concorrere all’assegnazione di una borsa di studio da usare per un soggiorno studio.

I pacchetti forniti da Meridiano sono aderenti al 100% a quanto espresso dal Bando INPS e comprendono mete turistiche nelle più belle regioni dell’Italia. I ragazzi delle superiori possono concorrere per vincere una borsa di studio da usare per un soggiorno studio all’Estero. Meridiano offre destinazioni gettonatissime per lo studio ed il perfezionamento della lingua straniera come Londra, Dublino e Malta. Da qualche anno si sono aggiunte anche destinazioni oltreoceano come il Canada e gli Stati Uniti.

Chi è Meridiano?

Meridiano è il fornitore ufficiale di viaggio per gli Enti pubblici, e da oltre 50 anni organizza vacanze studio con fondi provenienti dall’INPS.

Meridiano offre pacchetti mirati per garantire sempre un’esperienza di viaggio provvista dei migliori comfort. Il pacchetto di viaggio comprende l’accompagnamento e la costante supervisione dei ragazzi da parte di un team specializzato e composto da insegnanti, professori ed un medico specializzato che seguirà il gruppo vacanza durante tutta la permanenza.

Le diverse figure professionali, saranno quindi in grado di assicurare l’apprendimento ed il divertimento dei ragazzi in totale sicurezza. Infatti tutto lo staff di Meridiano, prima di ogni soggiorno estivo, partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento pedagogici per prendersi cura al meglio dei ragazzi.

Lo staff di Meridiano Travel Services è sempre disponibile a rispondere alle domande o alle richieste di informazioni, lo staff è a vostra disposizione anche per aiutarvi in tutte le fasi della compilazione del Bando Estate INPSieme 2020.

pubbliredazionale