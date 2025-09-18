Competenze emotive, sociali ed etiche: al via la prima sperimentazione nazionale, selezione di 60 scuole

Scade il 5 ottobre la possibilità di partecipare al primo progetto sperimentale nazionale sulle competenze emotive, sociali ed etiche, promosso da INDIRE nell’ambito delle Avanguardie Educative.
Il bando appena pubblicato selezionerà 60 scuole e coinvolgerà 200 docenti in un percorso triennale di formazione gratuita della durata complessiva di 98 ore.
I docenti delle scuole scelte lavoreranno, anche attraverso attività di mentoring, su temi come gestione delle emozioni, gentilezza, attenzione, empatia, interdipendenza, pensiero sistemico, diversità e inclusione, resilienza e gestione dei conflitti.
L’obiettivo è introdurre nel sistema scolastico italiano un programma strutturato di apprendimento delle competenze emotive, sociali ed etiche, da diffondere e applicare nelle classi del primo ciclo, in linea con quanto previsto dalla Legge 22/2025 sulla valorizzazione delle dimensioni educative non cognitive come parte integrante della formazione.
Il progetto, intitolato “SEE Learning in classe”, si basa sull’approccio pedagogico Social, Emotional, and Ethical Learning, sviluppato dal CCSCBE della Emory University di Atlanta, centro specializzato in programmi su benessere, etica e consapevolezza, in collaborazione con esperti internazionali tra cui Daniel Goleman.
Diffuso già in 78 Paesi tra cui Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Svezia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Stati Uniti, Cile, Messico, Colombia, Brasile, India, Vietnam, Taiwan e Singapore, SEE Learning approda ora anche in Italia con una sperimentazione che intende aprire la strada a un’implementazione più ampia.
Bando “SEE Learning in classe” disponibile [qui]
Maggiori informazioni sulla sperimentazione triennale disponibili [qui]