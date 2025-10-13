Competenze professionali del personale della scuola: il contributo della Scuola di alta formazione al programma di Didacta 2025

Alla “tre giorni” di Didacta Trentino in programma a Riva del Garda dal 22 al 24 ottobre sarà presente anche la Scuola di alta formazione dell’istruzione (SAFI), con una serie di attività dedicate alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze professionali del personale scolastico.

Tema centrale del programma SAFI è l’esplorazione e l’applicazione del Quadro delle Competenze Professionali per docenti e personale ATA.

Per il 22 ottobre sono previsti due workshop.

Il primo sarà rivolto a docenti di ogni ordine e grado e servirà a fornire uno strumento strategico per definire i fabbisogni formativi della scuola. I partecipanti, divisi per segmento di istruzione, si auto-valuteranno e potranno formulare proposte formative utilizzando la traccia dell’Allegato A delle Linee triennali di indirizzo SAFI. Interverranno, tra gli altri, Michela Freddano (Primo Ricercatore INVALSI) e Maria Chiara Pettenati (Dirigente di ricerca INDIRE), con la moderazione di Antonietta D’Amato, Direttore Generale della SAFI.

Un altro workshop sarà dedicato al Personale ATA con lo scopo far conoscere e co-costruire un modo per leggere e utilizzare il Quadro delle Competenze Professionali del personale ATA.

Nella giornata del 23 ottobre ci si concentrerà sulla pianificazione strategica e l’autovalutazione. Il workshop “Il Sistema Nazionale di Valutazione e il quadro delle competenze professionali dei docenti per l’autovalutazione e il miglioramento scolastico” riguarderà dirigenti scolastici e docenti. L’attività prevede la simulazione della progettazione di azioni di miglioramento, definendo priorità, traguardi e obiettivi di processo, anche in ottica di potenziamento delle competenze professionali dei docenti.

Il programma include anche seminari dedicati a competenze specifiche cruciali per l’innovazione didattica e il clima scolastico tra cui quelli dedicati alla Comunità di Pratica per l’Innovazione, al Benessere Socio-Emotivo Trasversale e all’Educazione Civica a Sensibilità Internazionale-Quest’ultimo, nella mattinata del 24, chiuderà i lavori della SAFI e sarà rivolto a dirigenti scolastici e docenti con un approccio centrato su cittadinanza globale, diritti umani, sostenibilità e dialogo interculturale.