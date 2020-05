Compiti autentici a distanza: progettarli e valutarli con la GSuite

Inizia la collaborazione fra La Tecnica della Scuola e Gruppo editoriale La Scuola per aiutare i docenti con la didattica a distanza.

In questo primo appuntamento proposto si parlerà di: come strutturare le attività didattiche a distanza? Come farle realizzare agli studenti? Quali strumenti per la valutazione?

Partendo dalle esperienze che sta sperimentando con le sue classi, anche in modalità flipped, David Del Carlo propone alcune soluzioni pensate per chi già utilizza la GSuite.

GSuite può essere utile infatti in questo periodo di didattica a distanza per la sua efficacia proprio nella progettazione e valutazione.

David Del Carlo, insegna Lettere presso il Liceo “Lorenzini” di Pescia. Sperimenta nelle sue classi nuove metodologie, anche con l’ausilio delle ICT, fra cui il flipped learning. Ha conseguito la qualifica di advanced flipped teacher presso Flipnet e applica il metodo della classe scomposta, acquisito presso Impara Digitale. Affianca all’attività di docente quella di formatore, con seminari su flipped classroom, cooperative learning, didattica laboratoriale e web tools per la didattica.

Compiti autentici a distanza: progettarli e valutarli con la GSuit (GUARDA IL VIDEO)