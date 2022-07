Concorsi 24 mesi ATA, scelta delle 30 sedi entro l’11 luglio

Chideranno oggi, 11 luglio 2022, le funzioni per la presentazione delle istanze per l’acquisizione/aggiornamento delle 30 sedi scolastiche (Allegato G) per gli aspiranti ATA inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (cosiddette graduatorie 24 mesi).

Il modello di domanda va inviato esclusivamente tramite istanze online, utilizzando lo SPID o altra identità elettronica valida.

L’aggiornamento per la scelta delle sedi per il personale inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (DD.MM. 19/04/2001 n. 75 e 24/03/2004 n. 35), mediante compilazione dell’Allegato A, avviene a cadenza triennale, in concomitanza con l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia.

Il MI informa anche che i dati relativi alle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie permanenti sono già state valutate dalle competenti strutture territoriali. Qualora l’aspirante, accedendo all’istanza, riceva il messaggio “Aspirante non presente nelle graduatorie permanenti del personale ATA, non è possibile procedere con l’acquisizione delle sedi”, o altri messaggi di errore, dovrà rivolgersi all’ufficio che ha curato la presa in carico e la valutazione della domanda.