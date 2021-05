Concorsi: in arrivo norma salva neolaureati. Titoli valutabili per l’accesso solo per profili specializzati

Concorsi: in arrivo norma salva neolaureati. Titoli valutabili per l’accesso solo per...

In Commissione affari costituzionali al Senato è stato approvato l’emendamento che modifica la norma Brunetta sui concorsi pubblici, che sbarrava l’accesso soprattutto ai giovani neolaureati, dando origine a numerose proteste specie in casa 5 Stelle.

Una norma, quella di Brunetta (articolo 10 del decreto legge n. 44/2021), voluta al fine della semplificazione e della rapida assunzione. Spiega infatti il nostro direttore Alessandro Giuliani in un articolo precedente: “Il vero obiettivo rimane quello di accorciare i 12-24 mesi di attesa media che ancora oggi occorrono per vedere i vincitori delle procedure pubbliche tradizionali svolgere le prove e prendere possesso della cattedra. Realizzarlo, visti i precedenti, non sarà comunque semplice”.

Grazie alla recente correzione voluta dai 5 Stelle, pare, i titoli per l’accesso al concorso dovrebbero venire valutati solo per profili ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa e sarebbero connessi alla natura e alle caratteristiche delle posizioni oggetto di concorso.

Inoltre – prevede l’emendamento – i titoli e le esperienze professionali peseranno sul punteggio finale solo in misura non superiore a un terzo. “Ciò eviterà – si legge in un comunicato di esponenti 5S – che nella redazione della graduatoria finale vi sia una sproporzione fra il valore assegnato ai titoli e al servizio e quello, invece, ottenuto in sede di prova concorsuale”.

Continua il comunicato: “Ci siamo battuti per tutelare il merito e garantire le giuste opportunità soprattutto per i giovani, e abbiamo raggiunto il risultato migliore possibile. Ora avanti tutta con i concorsi e con le assunzioni”.

E la scuola?

Resta da capire se le professioni legate al mondo della scuola, a partire dal personale Ata che opera nelle segreterie, ricadano tra i profili altamente specializzati sul fronte amministrativo.

Loredana Russo

Anche la senatrice del Movimento 5 Stelle Loredana Russo è intervenuta sul tema, dichiarando: “Ho seguito e perorato fin dall’inizio la causa dei concorsisti italiani, giovani e meno giovani, che rischiavano di essere tagliati fuori dalla famigerata norma Brunetta. Per questo accolgo con grande gioia l’approvazione di un emendamento fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle che introduce quegli aggiustamenti necessari per bilanciare celerità e merito ma senza discriminare nessuno”.

E puntualizza: “Domani il testo andrà in aula e potremo votarlo consapevoli di aver raggiunto un risultato importantissimo che sancisce l’impegno mantenuto verso tutti coloro che giustamente in queste settimane avevano lamentato un’evidente discrasia le cui conseguenze, in termini di accessibilità alla funzione pubblica, erano francamente inaccettabili”.

Danilo Toninelli

Infine, il senatore Danilo Toninelli cinguetta: “Approvata modifica a norma Brunetta su concorsi. Titoli ed esperienze valutabili solo per posizioni specifiche e peseranno non oltre un terzo sul punteggio. Lo avevamo detto: nessuno può essere discriminato nella PA soprattutto i neolaureati”.

