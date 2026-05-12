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12.05.2026

Sabato e domenica si contano nelle ferie? Che cosa prevede il contratto

Salvatore Pappalardo
Indice
Durata delle ferie
Calcolo delle giornate di ferie
Dipendente part-time

La fruizione delle ferie per il personale scolastico, da richiedere al dirigente scolastico, è regolata dall’art. 13 del CCNL del 2006/2009 recepito nei successivi contratti, esse rappresentano un diritto irrinunciabile con la finalità di tutelare la salute e far recuperare le energie psico fisiche al lavoratore.

Durata delle ferie

Fermo restante che le ferie spettano a tutto il personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato, sono calcolate per anno scolastico secondo il seguente schema:
32 giorni lavorativi per anno scolastico per i docenti di ruolo dopo il terzo anno di servizio a qualsiasi titolo prestato;
30 giorni lavorativi per anno scolastico per i docenti di ruolo entro il terzo anno di servizio a qualsiasi titolo prestato.
Il personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato anche per supplenze brevi e saltuarie ha diritto alle ferie in proporzione al servizio prestato.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Calcolo delle giornate di ferie

Considerato che le ferie si calcolano a giorni, va precisato che:
• Qualora il servizio fosse svolto in 5 giorni, da lunedì a venerdì, il sabato è da considerare a tutti gli effetti come giornata lavorativa,
• Per i docenti la cui attività didattiche dovessero essere programmate su sei giorni e usufruire di un giorno libero settimanale, detto giorno è da considerarsi a tutti gli effetti come giorno lavorativo.
In virtù di quanto previsto dal contratto scuola nel calcolo delle ferie vanno esclusi i giorni festivi e le domeniche, mentre vanno calcolati le giornate di sabato tranne che coincidono con una giornata festiva.

Dipendente part-time

Per il personale part-time bisogna distinguere se il part-time è verticale o orizzontale.

  • Nel caso di un par-time verticale e il servizio si svolge su meno di 5 giorni il calcolo delle ferie va fatto moltiplicando i giorni lavorati per 30 o 32 in relazione se il personale è nei primi tre anni o oltre i tre anni e dividere il risultato per 6: Es. giorni lavorati 3 su 6, la formula è la seguente: (3:6=x:30 o 32) (3×30=90:6= 15);
  • Per il part-time orizzontale se il servizio è svolto su 5 o 6 giorni, il lavoratore ha diritto a usufruire di 30 o 32 giorni di ferie indipendentemente delle ore lavorate giornalmente.
calcolo delle ferieferie ataFerie docenti

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