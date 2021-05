Concorsi, Brunetta: “Procedure semplificate in pochi mesi”

Il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha spiegato a “Il Sole 24 Ore” i contenuti del DI Semplificazioni: “Ciò che adesso appare straordinario diventerà normale – afferma il ministro – voglio estendere a tutte le attività della Pa lo stesso modello straordinario di semplificazione, capillarità, digitalizzazione, efficienza, accoglienza e cortesia che i cittadini stanno sperimentando ora con il piano vaccinale del generale Figliuolo, un piano che ha portato il numero dei vaccinati da 4,6 milioni del 2 marzo ai 22,1 milioni del 6 maggio” (vai al corso di perfezionamento per acquisire i titoli ai fini concorsuali)

In programma procedure più snelle riguardo la Pubblica Amministrazione, questo l’obiettivo di Brunetta: “Occorre una forte regia, centrale e territoriale per portare avanti l’eliminazione concordata dei “colli di bottiglia”: le circa 200 strozzature amministrative che ostacolano la conclusione rapida dei procedimenti amministrativi”. Riguardo i concorsi, il ministro ha più volte ribadito di voler velocizzare le procedure e abbandonare “carta e penna” per passare a sistemi digitali nel giro di pochi mesi.

