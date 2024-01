Concorso Dirigenti scolastici, per la costituzione delle commissioni domande entro il 12 febbraio 2024

Fino alle ore 23:59 del 12 febbraio 2024 saranno aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla nomina a componente delle commissioni giudicatrici del concorso per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici.

Chi può presentare domanda

I dirigenti scolastici con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio, i dirigenti tecnici e i dirigenti amministrativi, in entrambi i casi con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni, che intendono proporre la propria candidatura dovranno proporre istanza attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Invece, i magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, i professori di prima fascia di università statali che intendano proporre la propria candidatura, producono analoga istanza direttamente all’Ufficio Scolastico Regionale di interesse, o attraverso la medesima procedura indicata sopra per il personale dell’Amministrazione procedente, previa registrazione al sistema, o sulla base delle specifiche indicazioni fornite dallo specifico USR.

Come accedere all’istanza

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito, con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Nel caso in cui l’utente non venga riconosciuto abilitato al servizio Istanze Online, viene bloccato l’accesso all’area riservata e prospettata una nuova pagina per la compilazione del modulo online per la richiesta di abilitazione al Servizio Istanze Online. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Concorsi e procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

SCARICA L’AVVISO