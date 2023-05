Concorso dirigenti scolastici riservato ricorrenti: modalità partecipazione, valutazione titoli e graduatoria finale

Nella giornata del 15 maggio 2023, presso la sede del MIM, si è tenuto l’incontro tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, nella quale è stata illustrata la bozza del decreto previsto dalla legge n° 14 del 23 febbraio 2023 nel quale sono definite oltre alle modalità di partecipazione al concorso riservato, i titoli valutabili ai fini della graduatoria finale.

Chi può partecipare

Possono partecipare al concorso riservato per dirigenti ccolastici i candidati che alla data di entrata in vigore della legge n° 14 del 23 febbraio 2023 abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per:

Mancato superamento della prova scritta; Aver superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; Mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

Modalità di accesso al corso

Per accedere al corso intensivo di 120 ore, i ricorrenti di cui alle lettere a), b) è previsto il superamento di una prova scritta selettiva con un punteggio minimo di 6/10 basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; i ricorrenti di cui alla lettera c) dovranno superare una prova consistente in un colloquio con un punteggio minimo di 6/10.

Graduatoria finale

Gli aspiranti dopo aver superato la prova preliminare, e completato il corso intensivo, saranno inseriti in una graduatoria in relazione al punteggio derivante dal voto riportato nella prova d’accesso e dai titoli culturali e di servizio professionali indicati dalla tabella A allegata al decreto n° 138 del 3 agosto 2017. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 29 dicembre 2017 ed elencati nuovamente all’atto della presentazione della domanda.

Titoli valutabili

I titoli culturali e di servizio professionali valutabili previsti possono raggiungere un massimo di 30 punti, devono essere posseduti alla data del 29 dicembre 2017 ed elencati nuovamente all’atto della presentazione della domanda.

I candidati che sostengono la prova finale sono inseriti in un elenco graduato

sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione e dei titoli valutabili e dei titoli di precedenza. L’elenco è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso del 2017. I soggetti inseriti nella graduatoria sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti.

LE TABELLE DI VALUTAZIONE

