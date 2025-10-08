Concorso dirigenti tecnici: c’è un errore in quesito di logica?

Quesito 24 della prova preselettiva del concorso per dirigenti tecnici
“Qual è l’affermazione contraria di: ‘Se Virgilio gli chiederà scusa, Bernardo andrà in discoteca con lui il prossimo sabato?’”
Risposte proposte:
a) Anche se Virgilio gli chiederà scusa, Bernardo non andrà in discoteca con lui.
b) Anche se Bernardo andrà in discoteca con lui, Virgilio non gli chiederà scusa.
c) Se Virgilio non gli chiederà scusa, Bernardo non andrà in discoteca con lui.
d) Se Bernardo non andrà in discoteca con lui, Virgilio non gli chiederà scusa.
Risposta indicata come corretta: C
In realtà, la proposizione di partenza è logicamente del tipo “Se P allora Q” (P → Q), si può vedere come NON P OR Q dove:
- P = “Virgilio gli chiederà scusa”
- Q = “Bernardo andrà in discoteca con lui”.
L’affermazione contraria (negazione logica) di “Se P allora Q” è NON (NON P OR Q) dunque portando dentro il non diviene P e non Q, ossia:
“Virgilio gli chiederà scusa e Bernardo non andrà in discoteca con lui.”
In linguaggio naturale, questa negazione corrisponde esattamente a:
“Anche se Virgilio gli chiederà scusa, Bernardo non andrà in discoteca con lui.”
Pertanto, la risposta corretta risulta essere la A, non la C.
La risposta C (“Se Virgilio non gli chiederà scusa, Bernardo non andrà in discoteca con lui”) rappresenta invece la contrapposta o inversa logica, che non coincide con la contraria richiesta dal quesito.