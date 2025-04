Concorso Dirigenti tecnici, costituita la commissione esaminatrice – DECRETO

Il MIM ha pubblicato il Decreto di nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all’articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito.

Il bando di concorso è stato emanato con decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2269 del 9 dicembre 2024.

Prove previste

Come abbiamo scritto, si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva, prima dello scritto e dell’orale.

La prova preselettiva, la cui durata è stabilita in 90 minuti, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla.

Lo scritto si articola in due prove:

La prima prova scritta, la cui durata è stabilita in 180 minuti, consiste in sette quesiti a risposta aperta La seconda prova scritta, la cui durata è stabilita in 120 minuti, ha carattere teorico-pratico ed è volta a valutare le competenze nonché le capacità di analisi del candidato; la prova si sostanzia nella risoluzione di un caso pratico attinente all’ambito di esercizio delle funzioni dei dirigenti tecnici come disciplinate dalla normativa vigente.

