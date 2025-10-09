Concorso dirigenti tecnici: giochini da Settimana Enigmistica un po’ ambigui

La domanda presente nella prova preselettiva del concorso a dirigente tecnico è ambigua e accetta tutte le risposte con relative motivazioni.
Quale, tra i termini proposti, non segue la stessa “logica” degli altri?
a) Orario;
b) Banana;
c) Mummia;
d) Caciucco.
Orario (non inizia con una consonante come le altre tre parole oppure unica parola astratta oppure unica con un numero non uguale di vocali e consonanti)
Mummia (unica con due sillabe anziché tre)
Banana (unica con consonanti diverse oppure unica con tutte le vocali uguali)
Caciucco (unica con più di sei lettere)
Lettera firmata