Concorso docenti 2024, bando tra pochi mesi: come arrivare preparati alle prove?

Concorso Pnrr 2, dovrebbe essere pubblicato il prossimo autunno il bando per il prossimo concorso docenti, denominato proprio così.

Lo scorso anno è stato pubblicato l’11 dicembre il bando del primo concorso scuola 2023 e lo scorso 9 gennaio si è chiuso il termine per la presentazione della domanda. Lo scorso 19 febbraio sono state rese note le date di svolgimento della prova scritta.

Prova orale primaria, come si svolge?

La prova orale per il concorso primaria è volta ad accertare:

Conoscenze e competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205.

Competenze didattiche generali

Capacità di progettazione didattica efficace – anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti. La durata della lezione simulata non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale.

Prova orale secondaria, come si svolge?

La prova orale per il concorso secondaria è volta ad accertare:

Conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205.

Competenze didattiche generali.

Capacità di progettazione didattica efficace – anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti. La durata della lezione simulata non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

Il corso di preparazione per infanzia e primaria (e-learning)

Disponibile il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente – Concorso ordinario infanzia e primaria a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, per un totale di 16 ore di videolezione.

Il corso di preparazione alla prova orale sulla normativa scolastica per secondaria (e-learning)

Disponibile il corso Guida alla normativa scolastica a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 10 moduli per 13 ore di videolezione.

Il corso di preparazione per la prova scritta

Disponibile anche il webinar Come affrontare i quesiti della prova scritta, in programma dal 17 settembre, a cura di Giovanni Morello, per tutti coloro che vogliono partecipare al prossimo concorso.

I corsi approfondiscono le conoscenze pedagogiche e didattiche come richiesto nella “Parte generale” dei programmi d’esame. E’ richiesta infatti al candidato una buona competenza in termini di “mediazione didattico-educativa”. Che sappia cioè ideare, progettare e realizzare percorsi e situazioni didattiche adeguate ai bisogni formativi degli studenti e alle loro specifiche funzionalità e modalità di apprendimento.

LA CARTA DOCENTE È TEMPORANEAMENTE SOSPESA FINO A META’ SETTEMBRE

Puoi comunque iscriverti ai nostri corsi webinar inviando una richiesta a [email protected], specificando titolo del corso, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e cellulare. Ci invierai il buono in seguito, quando la piattaforma verrà riattivata.

Sei socio Cisl Scuola, Gilda degli Insegnanti o Snals Veneto? Puoi avere lo sconto del 30% su questo corso. Richiedi il codice promozionale alla tua sede territoriale.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

LA CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE EIPASS STANDARD

Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate – GRATIS

TRANSIZIONE DIGITALE, ISCRIVI LA TUA SCUOLA E SCEGLI IL PERCORSO

Collaborazione e spirito di squadra

Dai nuovi moduli di orientamento all’e-portfolio

Programmare e valutare le attività di educazione civica alla luce delle nuove linee guida 2024

Le funzioni esecutive nell’apprendimento della matematica

Spiegare la matematica con oggetti semplici

L’educazione linguistica nella scuola primaria