Concorso DSGA, a breve le graduatorie: disponibili le funzioni per gli USR

Con nota del 7 agosto 2025 il MIM ha comunicato agli USR che dall’8 agosto sono disponibili le funzioni informatiche per la produzione delle graduatorie relative alla procedura concorsuale ordinaria, per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 3122 del 12 dicembre 2024.

Nella nota il Ministero precisa che non trova applicazione, per le graduatorie approvate nel 2025, il cd. taglia-idonei.

Ricordiamo che il è stato autorizzato un contingente complessivo di 824 unità da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, di cui:

698 da concorso ordinario (DDG 12 dicembre 2024, n. 3122);

123 da procedura valutativa (DDG 17 luglio 2024, n. 1897).

