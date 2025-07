Concorso DSGA, chiarimenti sui criteri di valutazione di titoli e servizi

La Direzione Generale per il Personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali una nota esplicativa in merito ai criteri di valutazione dei titoli nell’ambito del concorso per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, il concorso DSGA di cui al D.D. n. 3122 del 12 dicembre 2024.

Uniformità nell’Applicazione dei Criteri

La nota sottolinea l’importanza che tutte le commissioni esaminatrici applichino in modo uniforme i criteri di valutazione previsti dal bando. A tale scopo, la Direzione fornisce specifici chiarimenti sui seguenti punti.

Attribuzione della Lode – Punto A1

Per quanto riguarda il punto A1, e nello specifico l’attribuzione della lode, viene precisato che la dicitura «l’attribuzione della lode implica l’attribuzione di 3 punti» deve essere interpretata in modo letterale. Pertanto, chi ha conseguito la laurea con lode ha diritto a un massimo di 3 punti e non a 5,5 punti.

Abilitazione Professionale – Punto B9

In riferimento al punto B9, è stato segnalato che alcune commissioni hanno valutato esclusivamente i candidati iscritti ai singoli albi professionali. Il MIM ribadisce che il bando fa riferimento alla mera abilitazione e non richiede necessariamente l’iscrizione all’albo professionale. Pertanto, anche chi non risulta iscritto, ma è in possesso dell’abilitazione, ha diritto al riconoscimento del relativo punteggio.

Servizio DSGA – Punto C1

Per quanto concerne il punto C1, si precisa che, in coerenza con le procedure di valutazione previste dal D.D.G. n. 1897/2024, deve essere considerato come servizio annuale quello svolto nelle funzioni di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) con incarico conferito dal 31 dicembre al 31 agosto. Tale periodo corrisponde a un intero anno scolastico.

Diffusione delle Indicazioni alle Commissioni

In conclusione, la Direzione invita gli Uffici Scolastici Regionali a informare le commissioni esaminatrici di quanto chiarito nella nota, affinché possano apportare eventuali correzioni prima della pubblicazione definitiva delle graduatorie di merito.