Concorso ordinario secondaria, nuove modalità e tempi di svolgimento. Diretta ore 16

Tornano gli appuntamenti della Tecnica della Scuola live. Oggi, venerdì 7 gennaio, alle ore 16, ci occuperemo dei prossimi concorsi scuola.

In attesa del testo definitivo della procedura concorsuale ordinaria per l’immissione in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, la diretta di oggi prenderà in esame le modifiche previste dal decreto 73 del 25 maggio 2021 mutato in legge convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Quali nuove modalità sono previste, chi può partecipare, quali e quante prove, cosa studiare. Per tutto questo e per ogni dubbio i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo saranno a disposizione per rispondere alle domande degli ascoltatori che potranno seguire, come di consueto, la diretta attraverso i canali social Facebook e Youtube. Conduce Daniele Di Frangia.

SEGUI LA DIRETTA