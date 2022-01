Concorso ordinario secondaria, quanti posti a bando per le classi Stem?

Come abbiamo anticipato, il ministero dell’Istruzione sta lavorando a pieno ritmo per rimettere in moto il concorso ordinario della scuola secondaria. Il regolamento pubblicato dal Mi chiarisce i termini del concorso ma non esaurisce tutti i quesiti aperti, in fatto di calendario delle prove e di posti a bando sulle discipline Stem, dato che – lo ricordiamo – per le classi di concorso STEM A020, A026, A027, A028, A041 dovrebbero essere ammesse domande di nuova partecipazione.

Quanto alle altre classi di concorso, tutto resterebbe come prima e dunque i candidati della procedura concorsuale rimarrebbero coloro i quali hanno fatto domanda di partecipazione nell’estate 2020.

In sintesi, sebbene quasi tutto venga già disciplinato dal regolamento, in Gazzetta ufficiale potrebbe ancora venire pubblicato il nuovo decreto con gli ulteriori dettagli.

Al decreto di recente pubblicazione sono allegati i programmi, le tabelle dei titoli valutabili e delle abilitazioni corrispondenti.

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.