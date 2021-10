Concorso per Dirigente tecnico, in cosa consistono le prove d’esame?

Come abbiamo anticipato, sul concorso per dirigente tecnico, viene fatto qualche chiarimento mediante la legge 106 del 23 luglio 2021 (di conversione del Dl 73, il cosiddetto Decreto Sostegni bis). In cosa consisteranno le prove d’esame? (PREPARATI AL CONCORSO PER DIRIGENTE TECNICO)

Le prove d’esame

Le prove d’esame del concorso per dirigente tecnico con funzioni ispettive consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente.

I bandi di concorso

La legge 106 del 23 luglio 2021 chiarisce che i bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove.

Nei bandi di concorso sono anche disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Riserva posti

I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l’incarico di dirigente tecnico e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell’amministrazione centrale o periferica del Ministero dell’istruzione.

