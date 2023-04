Concorso per soli titoli per docenti da destinare all’estero

Al fine di poter procedere alle destinazioni all’estero del personale docente, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, è indetta una procedura selettiva per le seguenti tipologie di Istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche di cui all’Allegato n. l, allegato al bando.



Requisiti di ammissione alla selezione

Possono partecipare a domanda, i docenti della classe di concorso/posto (infanzia-primaria):

• con tre anni di servizio con contratto a tempo indeterminato; dal conteggio dei tre anni vanno esclusi l’anno di prova e l’anno in corso;

• non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a;

• non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

Non possono partecipare

I docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

• avere già svolto più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio;

• avere svolto un mandato di servizio all’estero novennale o comunque un mandato superiore a sei anni;

• non poter assicurare una permanenza all’estero per sei anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024;

• prestare attualmente servizio all’estero.

Requisiti culturali richiesti

Il personale docente da destinare all’estero, oltre ai requisiti suddetti, deve essere in possesso dei seguenti requisiti culturali:

• avere una certificazione della conoscenza almeno della lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);

• laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere;

• aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR su tematiche afferenti all’intercultura o all’internazionalizzazione.

Docenti di sostegno

I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di cui sopra devono possedere la relativa specializzazione.

Modalità presentazione domanda

Gli aspiranti devono presentare domanda esclusivamente attraverso il portale Selezioni del MAECI reperibile al seguente link https://personalescuole.esteri.it/ e sul sito istituzionale del MAECI al seguente link Selezione del personale della scuola da destinare all’estero – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere inviata entro le ore 23,59 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale – Concorsi ed esami – avvenuta il 30 marzo 2023. Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo, in questo caso la domanda scade il 2 maggio. Non sono presi in considerazione le domande pervenute con modalità diverse e fuori termine.