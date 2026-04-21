Percorsi abilitanti 2025/2026, pubblicato decreto integrativo: ulteriori posti, ecco dove – PDF

Oggi è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 494 del 21 aprile ad integrazione del DM n. 138 del 27 gennaio scorso, di autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2025/2026.

All’interno dell’allegato A sono indicati gli ulteriori posti autorizzati per il predetto a.a. per i percorsi di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, erogati dall’Università degli studi di Salerno, Università Europea di Roma, Università Niccolò Cusano-Telematica per l’anno accademico 2025/2026.