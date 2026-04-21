24 mesi ATA, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) sarà obbligatoria per l’accesso alle graduatorie? Risponde l’esperto

La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale sarà obbligatoria per l’accesso nelle graduatorie 24 mesi Ata? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“Ci sono due tipologie di persone che fanno la domanda, quelli che aggiornano la loro posizione già in graduatoria. Costoro, che sono già inseriti già dall’anno scorso o ancora prima nelle graduatorie 24 mesi, non hanno nessun obbligo di avere la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, che è un titolo di accesso, però siccome il loro accesso è avvenuto antecedentemente all’obbligo del contratto collettivo nazionale 19-21, non sono chiamati a presentare il titolo”.

“Invece coloro che accedono per la prima volta, hanno l’obbligo, fatta eccezione per il profilo dei collaboratori scolastici dove non c’è l’obbligo di questo titolo di accesso. Gli amministrativi, gli assistenti tecnici, i DSGA, tutto il resto del personale ATA e quindi anche guardarobieri, cuochi, infermieri, cioè l’area degli operatori, hanno l’obbligo di avere questo titolo come titolo di accesso, per cui è molto Importante capire che per i nuovi accessi, fatta eccezione per i collaboratori scolastici, tutte le altre categorie ATA hanno l’obbligo della presentazione di questo titolo che ricordiamo deve essere un titolo accreditato secondo il registro nazionale di Accredia“.

“Dunque, è un titolo che deve avere il canone di validità, di essere accreditato secondo Accredia e di avere proprio la dizione di certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, cioè la CIAD. Importante perché alla scadenza della domanda bisogna averlo. Non si entra con riserva”.

“Sottolineiamo pure questo fatto. La CIAD deve essere in possesso del nuovo inserimento all’atto della scadenza dei termini che ricordiamo è quello del 19 maggio. Per cui è importante perché è un punto di requisito di accesso senza il quale con i 23 mesi e 16 giorni non è sufficiente per entrare”.

“Un amministrativo, per esempio, o un tecnico di laboratorio, un assistente tecnico, deve avere, oltre che i 23 mesi e 16 giorni come requisito essenziale di accesso, anche la CIAD, che tra l’altro, non ha neanche validità di punteggio, ma validità di titolo di requisito di accesso”.