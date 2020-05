Concorso per titoli, niente accordo: l’unica novità è che ora Renzi sostiene Azzolina

Nulla di nuovo sul decreto scuola e sull’emendamento Pd-Leu sul concorso per docenti per soli titoli: non sono bastate tre ore di vertice a Palazzo Chigi per convincere i “grillini” e la ministra dell’Istruzione a cedere all’assunzione dei 24 mila posti della procedura riservata, con aggiunta di altri 8 mila posti approvati con il decreto Rilancio. Anzi, una novità ci sarebbe: ora con il M5S c’è pure Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, a portare avanti la battaglia del merito per l’accesso a tempo indeterminato alla docenza, tenendo così la porta chiusa ai candidati al ruolo da individuare direttamente dalle graduatorie d’istituto (con corso intensivo, anche abilitante, nell’anno di prova). L’unico motivo per non svolgere i concorsi con prove, per loro sarebbe quello del ritorno di numeri importanti del contagio da Covid-19.

Posizioni ferme

Dopo un confronto, a tratti anche teso, le parti si sono lasciate con le posizioni immutate: sarà direttamente il premier Giuseppe Conte, è stato deciso, ad avanzare una proposta di mediazione per arrivare a un accordo sul nodo dei concorsi e sulla norma del decreto scuola che dovrà essere votata nella VII commissione del Senato lunedì pomeriggio a partire delle ore 15.

Lo spiegano fonti di maggioranza hanno confermato che i due schieramenti si sarebbero cristallizzati: “M5s e Iv – conferma l’Ansa – sostengono la linea della ministra Lucia Azzolina che è a favore dello svolgimento delle prove concorsuali, salvo impennate dei contagi; Pd e Leu sono contro questa posizione e propongono di procedere alla selezione attraverso le graduatorie.

Il Pd non cambia idea: le prove non si fanno

“Il vertice di maggioranza è terminato con la decisione di Conte di proporre una proposta di mediazione. Per il Pd il concorso con le prove resta molto difficile da prevedere”, hanno fatto sapere fonti parlamentari Dem presenti alla riunione.

Fonti M5S ribadiscono invece il no alle graduatorie per titoli. Ma un accordo, fanno sapere, è possibile tramite un concorso che garantisca il merito.

Intanto, continua il pressing dei parlamentari “grillini” a sostegno della ministra Lucia Azzolina: “”I nostri ragazzi, gli studenti di oggi – ha scritto su twitter il viceministro al Mise Stefano Buffagni – rappresentano il futuro del nostro Paese. Meritano un’educazione di assoluto valore che deve arrivare loro attraverso una scuola di qualità e al passo coi tempi. No ai ricatti, no concorsi per soli titoli”.