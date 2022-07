Concorso personale non dirigenziale, Toccafondi: “Si preveda prova aggiuntiva per casi Covid”

“Un concorso atteso da anni e che presumibilmente non verrà replicato nei prossimi anni”. Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, si riferisce al concorso per personale non dirigenziale e sottolinea l’importanza di prevedere una prova aggiuntiva per chi non può partecipare all’esame, considerando l’aumento di contagi di questi giorni.

“Questo concorso è particolarmente importante – spiega Toccafondi – al momento sembra proprio che, come ci segnalano diverse persone, la possibilità di una nuova data della prova per chi ha il Covid, sia esclusa. Il ministero dell’Istruzione faccia immediata richiesta perchè quello della Pubblica amministrazione trovi una soluzione. Sarebbe ingiusto che chi è idoneo dovesse affrontare una prova senza poter poi partecipare alla selezione finale perché in malattia”.