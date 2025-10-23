Concorso PNRR3: docenti esclusi in modo ingiusto

Siamo un gruppo di docenti iscritti ai percorsi abilitanti da 30 CFU per docenti già specializzati o abilitati ex art. 13, attivati per l’anno accademico 2025/2026.

Segnaliamo con fermezza l’ingiustizia della nostra esclusione dal concorso PNRR3, che – secondo le indicazioni ministeriali – prevede la partecipazione soltanto dei docenti iscritti ai percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/2025.

Riteniamo questa decisione profondamente ingiusta e incostituzionale, poiché esclude docenti che concluderanno il proprio percorso entro il 31 gennaio 2025, come previsto dallo stesso bando.



Siamo in pieno anno accademico 2025/2026, perfettamente in regola con il nostro percorso formativo, che si svolge in conformità con le disposizioni ministeriali e con i tempi utili per la partecipazione al concorso. A oggi abbiamo scritto a tutte le istituzioni competenti – MIM, MUR e organizzazioni sindacali – ma abbiamo ricevuto soltanto scarichi di responsabilità e nessuna risposta concreta sul motivo della nostra esclusione.

È inaccettabile che, in un sistema che si proclama meritocratico e orientato alla valorizzazione del personale docente, vengano penalizzati coloro che hanno scelto di formarsi e abilitarsi secondo le regole e i tempi fissati dalle stesse istituzioni universitarie e ministeriali.

Chiediamo con forza che il Ministero riveda immediatamente la propria posizione e includa i docenti iscritti ai percorsi abilitanti da 30 CFU ex art. 13 – a.a. 2025/2026 – nel concorso PNRR3, nel rispetto dei principi di uguaglianza, equità e legalità. In caso di mancata risposta o azione tempestiva, siamo pronti a procedere con ricorsi collettivi e con una mobilitazione pubblica nazionale, per difendere i nostri diritti e denunciare questa ingiustizia. I docenti dei percorsi abilitanti da 30 CFU ex art. 13 – a.a. 2025/2026.

I docenti dei percorsi abilitanti da 30 CFU ex art. 13 – a.a. 2025/2026