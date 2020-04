Concorso scuola, tutte le date per la presentazione delle domande

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria e nella secondaria di I e II grado, per un totale di 61.863 posti. Pubblicato anche il bando per la procedura straordinaria per l’abilitazione all’insegnamento nella secondaria di I e II grado.

ECCO I BANDI

Le date per la presentazione della domanda

Concorso straordinario secondaria I e II grado procedura per il ruolo dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020.

Concorso ordinario infanzia e primaria dalle ore 09.00 del 15 giugno

2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020

Concorso ordinario secondaria I e II grado dalle ore 09.00 del 15 giugno

2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

Procedura straordinaria per l’abilitazione dalle ore 9.00 del 28 maggio

2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.