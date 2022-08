Concorso straordinario bis: gira la ruota

Un famoso programma televisivo permetteva girando una ruota di vincere o perdere confidando

esclusivamente sulla lancetta che si sarebbe fermata su una cifra segnata sulla ruota che girava.

Siamo più o meno nella stessa condizione in cui si troveranno i docenti che affronteranno gli orali

(se così possiamo chiamarli) del concorso straordinario bis.

Le griglie di valutazione sono sottoposte a scelte soggettive delle singole commissioni, quindi sono

differenti fra le commissioni delle classi di concorso ed anche nella stessa classe di concorso fra

regioni differenti.

Vi sembra normale tutto questo? I sindacati dove stanno?

In Veneto si propone per le classi di concorso A011 e A013 una griglia con 3 ambiti (di cui uno per

l’inglese); per A022 una griglia con 3 ambiti (abbastanza simile alla precedente); per A026, A012 e

A030 (matematica, italiano e storia, musica scuola sec. I grado) una griglia con 4 ambiti (di cui il

primo: Capacità di progettazione appropriata, contestualizzata ed attrattiva dal punto di vista

didattico; efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi

previsti dagli ordinamenti didattici vigenti). Il concorso è previsto orale, ma come evidenziato in

precedenza, si sta predisponendo un pc o un monitor touch o una lim per affrontare questo ambito

delle TIC. In 20 minuti bisogna scegliere un argomento di cui non si conosce nulla e mostrare la

conoscenza non solo dello stesso ma anche attraverso le TIC.

Mi chiedo dove è menzionata questa possibilità nel bando di inserire una dimostrazione al PC o

apparecchiatura similare?

Mi chiedo sopratutto: la commissione saprebbe in 20 minuti sviluppare ciò che chiede?

Auguro a tutti i docenti precari che la lancetta si fermi nel punto migliore della ruota della fortuna,

visto che il libero arbitrio in questo paese è ormai luogo comune.

Vincenzo Storace